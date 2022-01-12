"Власти Таиланда намерены ввести туристический сбор в размере 300 бат или $9, который будет взиматься с иностранных гостей. Экономика королевства очень зависит от туризма, а сбор поможет профинансировать развитие местных туристических достопримечательностей, пострадавших от пандемии коронавируса", — пишет издание.

Как отмечает портал, сбор будет включен в стоимость авиабилетов, однако власти пока не определили способы взимания денег с тех, кто приезжает в Таиланд наземным транспортом.

"Помимо поддержки туризма королевства сбор направлен на программу страхования иностранных туристов. Путешественники будут иметь максимальное страховое покрытие в размере 1 млн бат или $33,3 млн на человека в случае летального исхода и до $16,7 млн на оплату лечения", — цитирует издание официального представителя правительства Танакорна Вангбунконгчана.

Как сообщает газета, в этом году правительство планирует получить доходы от туризма в размере $54 млрд, из которых около $24 млрд будут от иностранных туристов.

По словам представителя правительства Таиланда, в 2022 году страну посетят около 5 млн иностранных туристов, если ситуация с коронавирусом останется на прежнем уровне. Большинство гостей ожидается из Европы, США и стран Ближнего Востока. При этом если в Таиланд в этом году вернутся китайские и индийские туристы, то турпоток может вырасти до 9 млн, а за счет открытия сухопутных границ – до 15 млн.

До пандемии Таиланд принимал почти 40 млн иностранных туристов в год.