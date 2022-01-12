"На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", — приводит слова мэра города Геннадия Труханова пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, на сегодняшний день проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента. Затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия, инженерных коммуникаций и перестенок, а в дальнейшем отделочные работы, также будет проводиться реставрация мебели, оконных рам, дверей и т.д.

Жил Жванецкий в доме по ул. Старопортофранковской, 133, недалеко от Привоза.

Отмечается, что решение о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" было принято 28 июля 2021 года. Работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997г. за большой личный вклад в развитие культуры, общественной и благотворительной жизни города ему присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы".

Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.