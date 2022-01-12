"По предварительной оценке, курорты Ставрополья приняли более 1,3 млн отдыхающих. Это примерно вдвое больше, чем в 2020 году. И уже довольно близко к показателям "доковидного" 2019-го года", — написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

По его словам, открытие новых здравниц в городах-курортах региона и участие Ставрополья в программе туристического кэшбека будут способствовать дальнейшему росту турпотока. Планируется, что в этой программе в нынешнем году примут участие более 100 организаций региона.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 организации, большинство из них находятся в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.