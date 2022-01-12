"Делимся с вами нашим маленьким полосатым счастьем! В "Лимпопо" появились на свет маленькие символы наступившего года — бенгальские тигрята!", — сообщает зоопарк в среду.

Пол тигрят не уточняется. Между тем, отмечают сотрудники зоопарка, на малышей "уже можно посмотреть и, конечно, попросить у них исполнения желания".

Бенгальский тигр — особый подвид тигра, обитающий в некоторых странах Азии. Его окрас варьируется от жёлтого до светло-оранжевого меха, а полосы — от тёмно-коричневого до чёрного.

Разновидностью бенгальского тигра является белый тигр, имеющий темно-коричневые или красновато-коричневые полосы на белом меху. Полноценно жить белые особи могут только в неволе, так как такой окрас исключает качественную маскировку во время охоты. Помимо окраса меха белый бенгальский тигр имеет еще одну отличительную черту — голубой цвет глаз.