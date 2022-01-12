"В программе смогут принять участие более 18 тыс. школьников средних общеобразовательных школ Подмосковья", — говорится в сообщении.

Распоряжение о распределении 500 млн рублей на реализацию программы подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В 2022 году их получат 18 регионов России. Размер субсидии для Московской области составит более 101 млн рублей. Это самая большая субсидия среди регионов РФ.

Новая турпрограмма для детей школьного возраста будет осуществляться в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В турпакеты будут входить путешествия по Подмосковью продолжительностью не менее 24 часов.