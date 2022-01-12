"Пока в сторону ужесточения законопроекта или изменения сроков его принятия никаких данных нет", — сказал Хубезов в среду "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос в связи с распространением штамма "омикрон" в РФ.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Как ожидается, палата вместе с правительством, медицинским сообществом и общественниками продолжит работу над документом: поправки к нему будут поступать до 14 января.

Ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко, ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.