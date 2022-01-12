В ходе общения с журналистами в среду Пескова спросили, установлена ли "какая-то планка заболеваемости" "омикроном", которую в Кремле будут считать критической и достаточной для введения локдаунов или нерабочих дней.

"На этот вопрос сейчас вам никто не ответит, ясно, что планка заболеваемости будет высокая, это очевидно. Об этом вчера у премьера говорила Попова, у Путина говорила Голикова. Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма, "омикрон", — сказал Песков.

Вместе с тем он напомнил, что, по предварительным данным, заболеваемость этим штаммом протекает легче, и предположил, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Но изрядный задел прочности все равно необходим. Больших прогнозов ни один специалист вам сейчас не даст", — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что лучшей защитой от заболевания является прививка.

"Уверенным можно быть в одном только, что если те, кто не привился — привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро. На фоне этой надвигающейся войны", — сказал Песков.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" достигло 698. Она добавила, что большая часть этих случаев приходится на Московский регион.