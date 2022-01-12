"Самарская область — один из привлекательных регионов для туристов. Мы это увидели во время проведения Чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали свыше полумиллиона иностранных болельщиков. Конечно, на развитие туристической отрасли повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Закрытие внешних границ дало мощный импульс развитию внутреннего туризма — идет взрывной рост", — цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что туристический поток в регион увеличивается ежегодно.

"Прошлый год для туристической отрасли региона стал успешным. Количество желающих познакомиться с историей и красотами самарской земли по сравнению с 2020 годом выросло на 23,6%. Регион посетили свыше 1,6 млн человек. Если сравнить с допандемийным 2019 годом, то турпоток увеличился на 30,6%", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что приоритетным видом туризма для Самарской области является экологический.

"Этому способствуют уникальные природные ресурсы. Лидерами здесь являются национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. Спрыгина, Рачейский и Муранский бор, Подвальские террасы. По данным нацпарка "Самарская лука", туристский поток с января по ноябрь 2021 года составил 122 тыс. человек, что на 85,7% выше аналогичного периода 2020 года", — сообщается в пресс-релизе.

В регионе сформирована комплексная программа по развитию туристической привлекательности как городских, так и сельских территорий. В ближайшие годы будет проведено благоустройство сел Ширяево, Переволоки, горы Светелка и Голубого озера.

"Мы комплексно подошли к развитию села Ширяево, где немало достопримечательностей. Уникальное место ежегодно привлекает свыше 70 тыс. туристов с разных уголков России и мира. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов", — отметил Азаров.

Существенный позитивный эффект на региональную экономику оказала программа туристического кешбэка. В Самарской области в прошлом году в ней принимало участие 69 компаний. Туристы сделали более 1,1 тыс. бронирований гостиниц Самарской области и туроператоров на общую сумму более 45 млн рублей. Средняя продолжительность пребывания в регионе составила 8 дней.

По итогам 2021 года Самарская область вошла в Топ-10 национального туристического рейтинга. В 2020 году регион занимал 14 строчку.