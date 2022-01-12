"Согласно последним данным, в прошлом году количество посетителей у нас превысило 800 тыс. , тогда как в 2020 году их было только около 500 тыс. ", — пояснил собеседник.

По сведениям музейщиков, в докоронавирусные годы число посетителей у них доходило до 1 млн.

Чемпионами по посещаемости среди примерно 60 музейных объектов показа в прошлом году стали два кремлевских памятника: Владычная (Грановитая) палата и главное здание музея — Присутственные места.

Предполагается, что в 2022 году в ГМЗ после многолетней комплексной реставрации заработает Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" и частично откроется для экскурсантов боевой ход на кремлевской стене.