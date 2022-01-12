"Объем перевозок по всем направлениям составил около 112 млн пассажиров", — сказал Савельев.

Таким образом, относительно 2020 года, когда российские авиакомпании перевезли 69,2 млн человек, прошлогодний пассажиропоток вырос на 62%, в сравнении с показателем доковидного 2019 года (128 млн человек) он упал почти на 13%.

Внутренние перевозки, по словам Савельева, в 2021 году достигли 89 млн пассажиров, что на 59% больше, чем в 2020-м, и на 22% — чем в 2019-м. Роста показателя удалось достичь благодаря системе субсидирования перевозок, отметил министр: всего в прошлом году из бюджета было выделено 21,9 млрд руб., 63% этой суммы — на поддержку перелетов на Дальний Восток.

Международные перевозки в прошлом году, таким образом, составили 23 млн человек. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2019-м.