"В этом году Крым может принять на 15-20% отдыхающих меньше, чем в прошлом. Такова особенность человеческого спроса и предложения. Если это произойдет, то уже в следующем году поток туристов на полуостров будет больше, чем в 2021 году", — цитирует Вахрушева пресс-служба КФУ.

"Это естественные статистические волны, которые не связаны с особенностью крымского туризма", — пояснил он.

"Уже в начале 2022 года наблюдается нивелирование спроса и предложения. Уже через пять-семь лет на полуострове установится равновесие механизма спроса-предложения, и это будет выгодно как для туриста, так и для работников профессиональной сферы", — отметил эксперт.

По его мнению, за последние годы туристическая сфера на полуострове значительно трансформировалась. Для того, чтобы Крым и дальше привлекал гостей, необходимо создавать новые туристические маршруты, развивать инфраструктуру, дорожную сеть и производить верификацию продукта для отдыха на любой кошелек, сказал Вахрушев.

Он добавил, что до начала новогодних праздников в Крыму регистрировали большой спрос на категорийные средства размещения. Это связано с тем, что курортные комплексы отвечают рыночному запросу, предоставляя туристу дополнительные услуги.

"Отдельные объекты, которые ведут свою маркетинговую компанию, работают на круглогодичной основе. Они имеют опыт приема гостей в новогодние праздники и уже зарекомендовали себя среди туристов. Бронь на январские выходные была закрыта уже в октябре", — отметил Вахрушев.

По его словам, популярность Южного берега Крыма связана не только с климатическими условиями, но и с определенным туристическим брендированием.

Как сообщалось, по данным главы республики Сергея Аксенова, около 9,5 млн туристов посетили Крым в 2021 году, это на 20% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем.