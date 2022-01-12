"Новый музей начнет работу в церкви Жен-Мироносиц на Ярославовом дворище. Он будет насыщен интерактивными и мультимедийными технологиями", — говорится в сообщении.

Согласно информации Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ), основой экспозиции музея станут 16 тыс. раритетных игрушек, приобретенных ГМЗ у российских частных коллекционеров в 2017 году, а также игрушки, найденные новгородскими археологами на раскопках. Многие из раритетов музейщики покажут широкой публике впервые.

По информации ГМЗ, новгородская коллекция игрушек является уникальной для России и одной из самых представительных в мире. В ней хранятся детские и взрослые народные, авторские и промышленные игрушки со всех континентов Земли и почти из всех стран мира, в их числе игрушки, возраст которых составляет тысячи лет.