"Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она добавила, что большая часть этих случаев приходится на Московский регион.

"Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион примет на себя первый удар распространения нового штамма", — сказала Голикова.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Этот вариант распространяется быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Как ранее сообщила Голикова, штамм "омикрон" заразнее других вариантов коронавируса в три-семь раз.