"В зимнем сезоне 2021-2022 курорт предлагает гостям 105 км подготовленных горнолыжных трасс, около 3000 номеров в 19 гостиницах и апарт-отелях, 32 подъемника. Около 1,7 млн гостей ежегодно посещают "Розу Хутор". Численность сотрудников колеблется от 2500 до 3300 человек, в зависимости от сезона. Около 200 бизнесов предоставляют гости услуги по размещению, питанию, розничной торговле, а также экскурсионные, развлекательные и рекреационные сервисы. Летом 2021 года курорт предлагал 13 природно-туристских экскурсионных маршрутов, протяженность которых составила 100 километров. Создание инфраструктуры для всесезонной природной рекреации в ближайших окрестностях продолжается", — говорится в отчете.

Из него следует, что за 2018-2021 годы курорт снизил потребление электроэнергии на 16%, газа – на 33%, воды – на 24%. В среднем ежемесячно "Роза Хутор" отправляет на рынок утилизации более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. В пересчете на объем эти показатели покрывают порядка 40% общего потока образующихся отходов.

За тот же период была обеспечена транслокация из мест повышенного риска с целью сохранения 6895 экземпляров растений редких видов, включенных в Красные книги РФ и/или Краснодарского края. Курорт также выполнил компенсационную посадку 118 экземпляров лесных деревьев, виды которых отнесены к запрещенным к заготовке.

"Проводится работа по изучению и поддержке благополучия диких животных, обитающих на территории и в окрестностях курорта, для этих целей развернута сеть подкормочных площадок и солонцов. Благодаря установленным фотоловушкам на путях миграции животных мы получаем данные о видовом разнообразии животных, их поведении и повадках. Здесь обитают благородные кавказские олени, серны, косули, кабаны, медведи, шакалы, лисы, куницы, барсуки, еноты. А на хребте Аибга сложились условия для обитания группировки кавказских серн численностью более 40 особей. Благодаря нашей заботе и не рискуя стать жертвой браконьера, они с каждым годом становятся все более терпимыми к присутствию людей и чаще позволяют туристам наблюдать за ними с безопасного расстояния", — цитирует пресс-служба курорта директора по устойчивому развитию "Розы Хутор" Дмитрия Колосова.

Авторы отчета напоминают, что в 2020 году на курорте прошел этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин, а ежегодные соревнования по бегу собирают множество любителей этого вида спорта. Ежегодно на склонах курорта приобретают навыки катания на лыжах и сноубордах несколько десятков тысяч человек, половина из которых – дети. "Роза Хутор" предоставляет бесплатный доступ на канатные дороги и трассы для учеников и тренеров спортивных школ. В зимнем сезоне 2020/2021 здесь занимались 360 юных спортсменов. С 2017 года на курорте ежегодно проводится всероссийская программа терапевтического спорта "Лига Мечты" для детей с особенностями здоровья.

В 2020 году "Роза Хутор" в восьмой раз получил признание как лучший горнолыжный комплекс России по версии престижной й премии World Ski Awards, а в 2021 году — знак TripАdvisor Traveller’s Choice (Выбор путешественников) от пользователей сервиса TripАdvisor.

Как подчеркнули в пресс-службе, источником информации для отчета об устойчивом развитии стали собственные данные курорта "Роза Хутор", предоставленные сотрудниками его подразделений. Они не подвергались аудиту, верификации или иной проверке извне. Его составители вдохновлялись международными стандартами отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI), серия 100. Познакомиться с отчетом можно здесь на сайте курорта.

"В соответствии со стратегией устойчивого развития, заявленной в 2018 году, "Роза Хутор" придерживается приоритетов в семи ключевых направлениях: уникальные впечатления для гостей, сохранение природного и исторического наследия, забота о будущем поколении и о сплоченной команде, эффективное управление ресурсами и ответственное обращение с отходами. Одновременно со вторым изданием отчета курорт опубликовал обновленную версию стратегии с учетом полученного с 2018 года опыта. Подготовку нефинансового отчета мы считаем очень полезной для компании, так как это стимулирует руководителей подразделений в их стремлении зафиксировать в отчете достигнутые результаты", — подчеркнул Дмитрий Колосов.