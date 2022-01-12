"С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алма-Аты возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8:00 до 21:00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании", — говорится в сообщении комитета.

В ночь на 6 января на аэропорт Алма-Аты было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена участниками беспорядков, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.