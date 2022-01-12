"В частности, в 2022 году в регионы направят более 275 млн рублей, в 2023 году — почти 325 млн рублей, в 2024 году — около 157 млн рублей. Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы "Развитие культуры", — сообщили в пресс-службе правительства РФ в среду.

В сообщении отмечается, что в России продолжается подготовка к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина. К юбилейной дате, которая будет отмечаться в 2024 году, в регионах будет проведена реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников.

Перечень музеев, которые получат господдержку, определён министерством культуры на основе заявок, полученных от регионов.

В него вошли восемь региональных музеев, среди них — Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина (Московская область), Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (Нижегородская область), музей А.С.Пушкина в Гурзуфе (Крым).