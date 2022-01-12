"Разработка мастер-плана туркластера поможет увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза. 2019 год — 0,6 миллиона туристов и экскурсантов, 2030 год — до 1 миллиона туристов и экскурсантов", — говорится в сообщении управления.

В туркластере планируют создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

По мнению экспертов, комплексное развитие туркластера позволит значительно улучшить инвестклимат в сфере туризма.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 г корпорация "Туризм.РФ" и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туркластера "Предгорье Алтая".

Туркластер "Предгорье Алтая" расположен в Белокурихе (инвестиционная площадка "Белокуриха горная"), Смоленском, Алтайском, Солонешенском районах Алтайского края (природный парк "Предгорье Алтая").