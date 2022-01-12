"По предварительным расчетам, на новогодние каникулы с 30 декабря по 9 января по линии туроператоров совокупно по всем направлениям отправились отдыхать около 550 тысяч туристов, из них около 300 тысяч – по России, и около 250 тысяч – в зарубежные страны", — сообщает ассоциация.

Как отмечается, продажи туров по России в новогодний период в целом по рынку уже вышли на допандемийные объемы. Отставание на 16% сохраняется только в выездном туризме.

"Открывшийся в 2021 году Египет не смог полностью восполнить туроператорам потерянные объемы закрытой Европы и популярных стран Юго-Восточной Азии, к тому же туроператоры сократили из-за Египта и зимнюю перевозку на другое востребованное новогоднее направление – Турцию. Тем не менее, они отмечают большой прирост продаж зарубежных туров по сравнению с прошлогодними каникулами – от 80 до 300%", — отмечает АТОР.

По ее данным, объем прироста зависит от направлений, которыми занимается компания. Самый высокий он у тех, кто отправляет туристов на Мальдивы, Сейшелы и в ОАЭ. Отстают от докризисных объемов те, у кого до пандемии была большая доля продаж туров в страны Юго-Восточной Азии и Европу.

"Продажи туров по России снизились по сравнению с рекордными показателями прошлых новогодних каникул на 8% и вышли на докризисный уровень каникул 2020 года. Туроператоры считают, что причиной могут быть откат рынка внутреннего туризма к нормальному состоянию после взлета в прошлом году и отсутствие действовавшей тогда программы кешбэка. Рост продаж наблюдается лишь у компании TUI Россия за счет того, что она единственная на рынке поставила сразу несколько собственных новогодних чартерных программ в регионы (Шерегеш, Казань, Карелия, Тюмень, Сочи)", — подчеркивают в АТОР.

Лидером продаж в России на новогодние каникулы, по данным ассоциации, стал Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), куда отправились 35% всех организованных туристов. Далее идут Санкт-Петербург, Крым, Татарстан (8-10% на каждый регион). Около 10% продаж составили горнолыжные туры (во все регионы), немного меньше – в санатории Кавминвод. Около 6% занимают туры в Москву, по 3-4% продаж у туроператоров пришлось на новогодние туры в Великий Устюг, Карелию, Тюмень, Калининград.

Среди зарубежных стран на первом месте Египет, на который приходится 50% проданных туров. Затем идут Турция (16%), третье место делят ОАЭ и Доминикана (менее 12%), Куба и Мальдивы. Также в первой десятке — Абхазия, Сейшелы, Болгария, Таиланд.