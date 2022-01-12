Обладатели паспортов Сингапура и Японии могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 192 страны и территории мира.

Согласная исследованию, второе место занимает Южная Корея. В то же время, в пятерке лучших преобладают страны Европы — второе место с Южной Кореей разделила Германия (190 стран и территорий), на третьем месте — Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (189 стран и территорий), на четвертом — Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (188 стран и территорий), на пятом — Ирландия и Португалия (187 стран и территорий).

В десятку вошли паспорта Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, США и Швейцарии (6-ое место,186 стран и территорий), Австралии, Греции, Канады, Мальты и Чехии (7-ое место, 185 стран и территорий), Польши и Венгрии (8-ое место, 183 страны и территории), Литвы и Словакии (9-ое место, 182 страны и территории), Латвии, Словении и Эстонии (10-место, 181 страна и территория).

Российский паспорт по результатам исследования занял 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 119 стран.

В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру свободно, по итогам исследования оказались КНДР (104-ое место, 39 стран и территорий), Непал и Палестина (105-ое место, 37 стран и территорий), Сомали (106-ое место, 37 стран и территорий), Йемен (107-ое место, 33 страны и территории), Сирия (109-ое место, 29 стран и территорий), Ирак (110-ое место, 28 стран и территорий) и Афганистан (111-ое место, 26 стран и территорий).

СNN отмечает, что в исследовании 2022 года не учитывались нынешние ограничения, которые действуют в разных странах мира в связи с ситуацией вокруг COVID-19.

Исследование Henley Passport Index проводится ежегодно с 2006 года на основании данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA).