С 15 января возобновляются рейсы Москва — Актобе (SU1948/1949), с 16 января — Москва — Костанай (SU1952/1953), с 17 января — Москва — Караганда (SU1936/1937).

"В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику", — отметили в компании.

Как сообщалось, 10 января "Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику. В дальнейшем полеты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании.

"О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно", — отметили в компании.