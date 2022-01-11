В сравнении с допандемийным 2019 годом прошлогодний пассажиропоток сократился на 38%.

На внутренних линиях обслужено почти 21,9 млн человек (+63% г/г; -6% к 2019 году), на международных — 9 млн (+43%; в 3 раза меньше, чем в 2019-м).

В декабре "Шереметьево" обслужило 2,6 млн человек, что на 105% превышает показатель декабря прошлого года: внутренними рейсами отправлено 1,7 млн пассажиров, за рубеж — 915 тыс.

Самыми популярными зарубежными направлениями в 2021 году стали Анталья, Ереван, Стамбул, Мале, Бишкек, федеральными — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", Pegas Fly, Royal Flight и "Северсталь".

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый год.