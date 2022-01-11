"Минздрав Индии с 11 января обязал всех прибывающих из-за границы соблюдать недельный карантин в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Кроме того, пассажиров в аэропорту прибытия ожидает выборочное экспресс-тестирование. Процедура платная, ее нужно забронировать перед поездкой", — пишет издание.

Как отмечает газета, результатов выборочного теста нужно дожидаться в аэропорту. Как уточняют в Минздраве Индии, тестирование будут проходить около 2% пассажиров рейса.

Если тест будет отрицательным, то турист сможет отправиться в отель, чтобы провести там недельный карантин, но покидать территорию запрещено. На восьмой день пребывания необходимо сдать ПЦР-тест и загрузить результат на портал Air Suvidha. Если тест отрицательный, то путешественник может продолжить отдых, контролируя состояние здоровья. Если тест положительный, то путешественника отправят на лечение. Контактировавшим с зараженным нужно соблюдать карантин.

В ноябре у российских туристов, вакцинированных "Спутником V", появилась возможность путешествовать в Индию без карантина. Путешественникам необходимо сдать тест на коронавирус за 72 часа до вылета и загрузить результат на Air Suvidha, в анкету также нужно приложить сертификат вакцинации. Кроме того, при заполнении анкеты туристы должны предоставить информацию о посещенных странах за 14 дней до въезда в Индию.