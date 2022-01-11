"Несмотря на дефицит мест размещения, мы наблюдаем стабильный рост турпотока на курорты Северного Кавказа. Так, например, "Архыз" вновь побил свой рекорд — 5 января на канатных дорогах проехали 9 тыс. человек", — приводятся в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова, курирующего развитие СКФО в ведомстве.

По данным пресс-службы, в 2021 году общий километраж трасс на "Архызе" вырос до 27 км. Кроме того, были введены в эксплуатацию две кресельные канатные дороги "Аполлон" и "Зеленая планета", а также трассы рядом с ними.

К новому сезону на "Эльбрусе" подключили бесплатный Wi-Fi на всех станциях. В праздничные дни самую высокую гору Европы посетили 32 тыс. человек, что на 15% больше, чем год назад.

Популярность курорта "Ведучи" тоже возросла: он принял почти на 10% больше гостей в сравнении с прошлогодними показателями. Перед Новым годом там открылись новые сервисы: три тюбинг-трассы, самые длинные в Чеченской республике, и домики с баней. Для горных лыж и сноубордов работала всесезонная трасса, детский и учебный склоны.