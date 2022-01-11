"Сегодня мы видим, к сожалению, в пессимистическом варианте прогноз по возможному выявлению количества и по растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований", — сказала Попова во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.

Она пояснила, что в РФ ведется постоянное прогнозирование развития ситуации с COVID-19 и распространением "омикрон"-штамма, и "российскими учёными-эпидемиологами, математиками и аналитиками в разработаны подходы к прогнозированию развития эпидемиологической ситуации".

"Эти подходы носят интегрированный нелинейный характер, и мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные", — уточнила Попова.

Суточный максимум новых заболевших COVID-19 в РФ за пандемию был отмечен 6 ноября 2021 года, когда было выявлено 41 тыс. 335 случаев.

Глава Роспотребназроза призвала быть готовыми к пессимистичному варианту развития событий, так как "омикрон"-штамм COVID-19, по ее словам, "на самом деле заразнее, чем все его предыдущие варианты".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В РФ впервые "омикрон" были выявлен 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР.

30 декабря Попова сообщила о 103 случаях заражения штаммом "омикрон" в РФ, на сегодняшний день их 305.