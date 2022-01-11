"На сегодняшний день в нашей базе материал и сиквенсы от 305 человек, 49 случаев — из двух очагов, которые зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ", — сказала Попова во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

"На сегодняшний день все очаги закрыты, все выздоровели, все вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим", — уточнила она.

По словам главы Роспотребнадзора, случаи "омикрона" зарегистрированы в 13 субъектах Российской Федерации, это Москва, Московская область, Ростовская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская область, Ленинградская область, Орловская область, Оренбургская область, республики Башкортостан и Ингушетия, Рязанская и Нижегородская области.

"Уже достаточно выявлено случаев "омикрон"-штамма на территории России, и это еще раз подчеркивает те риски, и которые реальны, риски очень интенсивного роста случаев заболевания", — сказала Попова.

Она сообщила что завозные случаи "омикрона" в РФ регистрируются из 25 стран, "и лидерами по завозу являются ОАЭ, Великобритания, Турция".

"Ну, и плотный контроль за гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников", — сказала Попова.