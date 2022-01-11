Так, Калининградскую область на новогодних праздниках посетили 57 тысяч туристов, тогда как в начале 2021 года в регион приехали всего 53 тыс. человек, говорится в сообщении.

Средняя загрузка коллективных средств размещения в праздничный период осталась на уровне прошлого года и составила 75%. Наибольшую загрузку показали отели в Зеленоградске — 87%, Калининграде — 76% и Светлогорске — 62%.

При этом заселение в гостиницы было возможно только по QR-коду или ПЦР-тесту, посещение учреждений культуры — исключительно по QR-коду.

"По данным Сбераналитики, средний чек туристов в кафе, барах, ресторанах области в период новогодних праздников составил порядка полутора тысяч рублей на человека, что соответствует уровню прошлого года. Средний чек покупки туристами сувениров равен 1 250 рублей", — отметил Ермак.

По официальной информации аэропорта "Храброво", пассажиропоток в праздничный период составил 114,4 тыс. человек, что на 7,5% больше, чем в период новогодних каникул прошлого года. Пиковый показатель был достигнут 3 января, когда аэропорт обслужил 13,2 тыс. пассажиров.

Гостей региона ждала насыщенная программа.

В период выходных было проведено более 20 культурно-массовых мероприятий. Лидерами по посещаемости стали Кафедральный собор — 18 068 человек и театр эстрады "Янтарь-холл" — 20 709 посетителей.

Среди музеев на первом месте — Музей Мирового океана, который посетили 35 тыс. человек, затем Музей янтаря — 8,7 тыс. гостей и областной историко-художественный музей, принявший 6 234 человека. В Калининградском зоопарке побывали 8,6 тыс. человек.

"Одним из лидеров по интересу среди индивидуальных туристов стал Национальный парк "Куршская коса", который за период праздников принял 17,5 тыс. посетителей, что на 18% превышает показатели прошлого года — 14,8 тыс.", — добавил министр.

Наиболее востребованными были обзорные экскурсии по Калининграду, посещение городов Балтийского побережья и Куршской косы.

Самым популярным городом области в ходе праздников продолжает оставаться Зеленоградск, чему способствовали новогоднее оформление, организованное лазерное шоу.

Среди наиболее популярных турмаршрутов — "Прогулки по Калининграду", "Исторический район Амалиенау", "Музейные ценности" и "Форты и бастионы Кёнигсберга-Калининграда".

"По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Калининград вошел в тройку российских направлений для проведения идеальных новогодних каникул — после Домбая и Сочи", — заключил Ермак.

Как сообщалось, в начале декабря 2021 года в Калининградской области рассчитывали принять в период новогодних каникул примерно 60 тыс. российских туристов.