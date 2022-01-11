"С учетом того, что инкубационный период у "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже — на третьи-пятые сутки", — сказала Попова во вторник на заседании координационного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Поэтому при любом ухудшении самочувствия необходимо сразу обращаться к врачу.

"Я хочу особо подчеркнуть, что сегодня, как и в праздничные дни следовало сделать, обязательно при любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, нужно оставаться дом и не подвергать риску коллег по работе", — отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что работодатели должны проявить заботу о своем персонале.

"Конечно же, работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания. И, конечно же, соблюдать все те рекомендации, которые разработаны моими коллегами уже достаточно давно и требуют неукоснительного соблюдения именно сегодня", — сказала Попова.