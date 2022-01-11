"11 декабря ассоциация направила письмо в Роспотребнадзор о полном снятии ограничений по времени работы для сферы гостеприимства", — говорится в пресс-релизе.

По данным ассоциации, в настоящее время вакцинированы все сотрудники входящих в нее кафе и ресторанов, при этом усиленные меры профилактики сохраняются, а посетители, по-прежнему, обслуживаются только по QR-кодам.

"Устранение барьера по временным ограничениям (работы — ИФ) будет способствовать дальнейшей вакцинации и ревакцинации населения", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Роспотребнадзор ввел в Татарстане дополнительные антиковидные ограничения, в том числе, QR-пропуска и запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время (за исключением аэропортов, вокзалов и дорожного сервиса за пределами населенных пунктов).