"В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон" и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает", — сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По его словам, это означает, что ситуация находится в зоне риска.

"В течение 7-10 дней, я думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости", — добавил Собянин.

Мэр столицы заявил, что, в связи с этой тенденцией, считает необходимым мобилизовать дополнительный коечный фонд и систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, привлекать население к вакцинации против COVID-19.

"Все эти меры стандартные, отработанные, но, тем не менее, в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение", — пояснил Собянин.