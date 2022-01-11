"Если в праздничные дни рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита могли работать до часа ночи, то сейчас они работают только до 23 часов, как было в допраздничные времена", — пояснил собеседник агентства.

Согласно сведениям на сайте правительства, с начала эпидемии в регионе выявили более 66,5 тыс. заболевших (минувшие сутки — 90). Свыше 63 тыс. новгородцев выздоровели. 792 человека скончались. Комплексные прививки получили около 160 тыс. жителей области. Инфекционисты называют эпидемическую ситуацию стабильной.