"Загрузка гостиниц курорта в дни каникул составила 70%, что соответствует ранее заявленным прогнозам и показателю прошлого года. Наибольшим спросом пользовались отели категории 4* и 5*, в частности, Radisson и Golden Tulip", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время каникул пользовалась спросом не только инфраструктура для катания на лыжах и сноуборде, но и другие развлечения, которые предлагает курорт – родельбан, подвесной мост, высокогорные качели, тюбинг.

"Во время этих каникул зафиксирован повышенный интерес гостей к посещению ледового катка – его посетили на 36% больше отдыхающих, чем в прошлом году", — подчеркнули в пресс-службе.

В каникулы гостям курорта также была предложена специальная праздничная программа, включавшая лазерное шоу, выступления музыкальных групп, концерты в "Роза Холл", фейерверк и другие события.

"Роза Хутор" – крупнейший в России горнолыжный курорт в горах Сочи, построенный к Олимпиаде 2014 года. Здесь более 100 км трасс и 30 подъемников.