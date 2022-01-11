В частности, речь идет о лизинге двух пассажирских судов проекта HSC150B, которые представляют собой скоростные катамараны, способные брать на борт до 148 человек. По одобренной акционерами пароходства схеме АО "Машпромлизинг" является лизингодателем, производителем — АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), а ВСРП — одновременно лизингополучателем и субподрядчиком (пароходство будет самостоятельно достраивать судна).

Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов.

Согласно условиям, закладка килей катамаранов должна состояться не позднее 30 марта 2022 года, спуск — не позднее 1 июня 2023 года.

По сообщению ВСРП, договоры субподряда, лизинга и сам контракт на строительство и поставку скоростных пассажирских судов были заключены 10 января, сразу после внеочередного собрания акционеров.

Ранее ВСРП сообщало, что на судостроительном заводе "Вымпел" изготовят корпуса двух катамаранов, а сборка будет производиться в Иркутске на производственной базе ВСРП.

Кроме этого, акционеры ВСРП одобрили вопрос участия в торгах и заключение договора с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на строительство и поставку одного пассажирского судна RPV 8714. Начальная (максимальная) цена договора составит 1,5 млрд рублей. Предполагается, что ВСРП построит судно, передаст его заказчику — ГТЛК — не позднее 30 сентября 2026 года, а затем возьмет его же в лизинг.

Согласно материалам ГТЛК на сайте госзакупок, RPV 8714 — это круизное судно с четырехъярусной надстройкой, способное брать на борт до 200 человек. Дальность плавания судна — не менее 1,6 тыс. км.

Ранее сообщалось, что ГТЛК объявила тендер на строительство судна RPV 8714 с начальной ценой 1,5 млрд рублей. Подведение итогов тендера назначено на 27 января.

ВСРП — крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 200 единиц судов, плавучих кранов, барж. Предприятие осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по Байкалу и Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. С 2001 года пароходство входит в состав группы компаний "Истлэнд", которая также объединяет авиакомпанию "Ангара", компании, работающие в сфере туризма, транспорта, строительства.