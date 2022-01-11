"Минувшие новогодние каникулы стали рекордными для собора в плане приема посетителей. У нас побывали 18068 человек, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И это несмотря на то, что в учреждении строго соблюдаются меры по предупреждению коронавирусной инфекции", — сказала Лутченко.

По ее словам, заметному увеличению числа гостей во многом способствовала обширная культурно-познавательная программа, разработанная в соборе. Так, за 11 дней каникул в его залах прошло 32 различных мероприятий и концертов, некоторые из которых состоялись в рамках фестиваля Декабристские вечера, его торжественное закрытие пройдет 13 января.

"Посетители привлекало новаторское и нестандартное проведение концертов классической музыки, поэтических вечеров и спектаклей. Так, музыку Баха можно было послушать в одном концерте со Scorpions и Deep Purple на органе, "Щелкунчик" звучал вместе с Гарри Поттером, Ave Maria открывала канун Рождества", — отметила пресс-секретарь

По ее словам, недавняя масштабная реконструкция острова Канта, создание для Кафедрального собора специальной подсветки сразу повысили их привлекательность и туристический интерес.

"Мы становимся одним из самых популярных мест культурного отдыха в Калининграде", — считает Лутченко.

Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть собора была местом погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа собора был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен выдающийся философ Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде.

В соборе открыты три музея — Канта, восстановления собора, острова Кнайпхоф. Помимо этого в нем действуют православная и евангелическо-лютеранская часовни, расположены два концертных зала.