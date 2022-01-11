"В наступившем году строительство железнодорожного пункта пропуска завершится. Пользуясь случаем, прошу вас, уважаемый Евгений Владимирович, рассмотреть возможность включить в инвестиционную программу РЖД проектирование и строительство в Нижнеленинском еще и пассажирского терминала", — сказал Гольдштейн во вторник в Хабаровске в ходе представления нового начальника Дальневосточной железной дороги с участием главы РЖД Олега Белозерова.

По словам главы ЕАО, министерство транспорта РФ "еще в январе прошлого года признало организацию пассажирского сообщения с КНР через железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян целесообразным, учитывая туристические возможности не только Еврейской автономной области, но и ближайших соседей — Хабаровского края, Амурской области".

Как сообщалось, железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Длина самого моста составит 2 тыс. 209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону.

Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 км. Мост будет однопутным с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию лесопереработки.

Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока.