Как сообщается на платформе СyprusFlightPass, Кипр сократил сроки действия сертификатов вакцинации до семи месяцев вместо года. Для того чтобы не возникало проблем с посещением страны ближе к окончанию срока действия сертификата вакцинации, можно сделать дополнительную прививку от коронавируса.

"Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и Sputnik Light, последнюю – только при введении в качестве бустера", — следует из правил на сайте.

Все пассажиры обязаны пройти экспресс-тест на антиген спустя 72 часа с момента прибытия на Кипр. Тест бесплатный и проводится в мобильных медпунктах при предъявлении посадочного талона и загранпаспорта. От него освобождены те, кто получил бустерную прививку или ревакцинировался.

Кроме того, до 31 января всем прибывающим в страну, если они старше 12 лет, необходимо сдать ПЦР-тест в лаборатории не ранее чем за 72 часа до вылета. По прибытии пассажиры, независимо от их прививочного статуса, будут проходить еще один ПЦР-тест за свой счет: стоимость процедуры составляет 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результаты теста будут доступны в течение 3 часов на платформе covid-testcyprus.com. Если путешественники не хотят сдавать тест, то им предстоит соблюдать двухнедельный карантин, который может быть прекращен на седьмой день при негативном ПЦР-тесте. Расходы на карантин и анализы ложатся на самого пассажира.