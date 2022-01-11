"Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе", — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до пяти часов. Как следует из расписания, всего крымский авиаузел должен принять и отправить во вторник 25 самолетов.

Накануне туман также привел к задержке рейсов в аэропорту Симферополя. Несколько были отменены, все остальные отложены. Прием и отправка этих самолетов продолжались до утра вторника.

Симферопольский аэропорт, единственный в Крыму, основан в 1936 году. В настоящее время он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.