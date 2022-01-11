"Количество посетителей в этом году было выше, чем в прошлом году — 140 тыс. человек посетили Республику Татарстан. Это связано с тем, что мы научились принимать гостей. Несмотря на ограничения, туристы прибыли в республику и провели хорошее время", — сказала Фазлеева.

Она отметила, что самыми яркими впечатлениями туристы делятся от посещения Казанского кремля, острова-града Свияжск, Елабуги, Великого Болгара и Чистополя.

По данным Фазлеевой, загрузка отелей и гостиниц республики в период новогодних праздников была "впечатляющей". Так, в период с 31 декабря по 2 января загрузка средств размещения составляла 79%, а со 2 по 9 января — 90%.

Согласно информации Госкомитета по туризму Татарстана, в праздничные дни в республике работали 308 классифицированных гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха.

Большим интересом у гостей и жителей Татарстана пользовалось, в том числе, путешествие в резиденцию татарстанского Деда Мороза — Кыш Бабая в селе Новый Кырлай Арского района Республики Татарстан. С 30 декабря по 9 января там побывали 3 тыс. гостей.

Новогодней чартерной программой туроператора TUI воспользовались 798 человек. А на трех чартерных поездах по программе "Яркие выходные в Поволжье" в столицу Татарстана прибыли 514 человек из Ижевска, Самары, Ульяновска, Оренбурга, Пензы и Саранска.