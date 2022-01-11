"Это наш подарок отцу Отечества, как Петра называли в конце его жизни. Экспозиция впервые исполняется в том виде, в каком Петр видел Кунсткамеру. Он не успел реализовать идею, но он заложил основание и архитектурного проекта, и идею музея. Это должен был быть дворец знаний, храм науки и искусств. Это вся Вселенная в одном зале. Это идея сочленения всего мира, идея единства мира в одном пространстве", — сказал он.

На экспозиции будет воссоздано все, что было в Кунсткамере на протяжении веков. Кроме того, будут открыты отдельные выставки ко дню рождения императора, осенью — к принятию титула. Планируется также провести первую ассамблею Альянса первых музеев Европы.

Головнёв отметил, что на первом этаже новой экспозиции будут созданы три кабинета: Петра, его наставника Фридриха Рюйша и архитектора Иоганна Шумахера.

Главный дизайнер проекта "Петровская Кунсткамера" Денис Куканов добавил, что первый этаж воплотит идею Петра — Театра мира. "В центре под куполом оказывается человек, вокруг него строится мир глазами человека 18-го века, каким он его видел тогда. Идея второго этажа — это кругосветное путешествие", — подчеркнул он.

Главный хранитель фондов музея Наталья Копанева показала пять экспонатов будущего проекта. "Это

ядра из персидского похода, одно из них с якорьками. Последнее попало в судно морского капитана Золотарева. Якорьки нужны были для того, чтобы больше пострадал сам корабль. Зеленая бутылочка — это, по документам, бутылочка с порохом, которая стала трофеем при осаде шведским войском Тихвинского монастыря в Смутное время", — сказала она, не уточнив, чьим именно трофеем.

Кроме того, посетители увидят две маски Петра I и Карла XII.