"В 2021 году году Кавказский заповедник посетило 539 тыс. туристов. Это почти на 200 тыс. больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Интерес гостей резко возрос к дендрологическому парку "Южные культуры" (рост числа туристов более чем на 100% по сравнению с 2020 годом), Тисо-самшитовой роще (более 90%).

"Спрос на многодневные маршруты по заповеднику оказался стабилен. В летних походах на маршрутах заповедника в 2021 году побывало без малого 80 тыс. человек, что всего на 7 тыс. больше", — отмечает пресс-служба.

По оценке руководства Кавказского заповедника, такие показатели определяют вектор развития природной территории: становится понятно, какие направления, какой вид отдыха и знакомства с территорией вызывают наибольший интерес, а значит — что нужно развивать, делать доступнее для многочисленных туристов в будущем.

"Большой спрос среди туристов влечет и большую ответственность. Особенно в части сохранения уникальной природы. Для этого нужно пересматривать подход к организации условий для туристов, больше вкладывать усилий в модернизацию и благоустройство туристических стоянок, мест отдыха, рекреационных объектов", — цитирует пресс-служба директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева.

"Для этого есть все — и ресурсы, и желание. У нас уже проработан единый стиль для строительства альпийских домиков на туристических стоянках. Нужно создать условия для смотрителей, эта практика — главных по приютам — будет продолжена в следующем году", — сказал он.

Кавказский заповедник, имеющий статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, является крупнейшим горно-лесным заповедником Европы. Расположен в границах трех субъектов РФ — Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Занимает площадь более 280 тыс. га. В 2019 году приказом Минприроды РФ заповеднику переданы в управление Федеральный природный заказник Приазовский и дендрологический парк "Южные культуры".

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова" является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением. Основная цель заповедника — сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.