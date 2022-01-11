"Хорошая новость для жителей Котласа, Коряжмы и Котласского района Архангельской области. Мы расширяем географию полетов и уже в феврале запускаем регулярные субсидируемые авиарейсы из Котласа в Санкт-Петербург и обратно. Росавиация включила это направление в список субсидируемых маршрутов", — написал он.

Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на современных воздушных судах Bombardier CRJ-200, вместимость которых составляет 50 пассажиров.

"В перспективе планируем открыть новые регулярные рейсы из Котласа и по другим направлениям, поскольку посадочная площадка теперь может обслуживать большинство типов самолетов вместимостью до 75 пассажиров. Это существенно расширяет перечень потенциальных авиаперевозчиков", — отметил глава региона.