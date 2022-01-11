Так, Red Wings будет выполнять перелеты на среднемагистральном Superjet 100 два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 10 минут.

С 15 января Red Wings запускает прямые рейсы из Уфы в Омск. Полеты будут выполняться на Superjet 100 один раз в неделю, по субботам. Время в пути — 1 час 55 минут

"Эти направления (обслуживаемые Red Wings — ИФ) открылись благодаря региональной программе субсидируемых авиаперелетов. Они софинансируются из бюджетов Башкортостана и регионов назначения по 30,5% с каждой стороны. На эти цели из бюджета республики выделено 112,9 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Между тем, Utair с 10 января 2022 года открыла регулярные рейсы из Уфы в Воронеж. Перелеты осуществляются дважды в неделю (по понедельникам и субботам) на самолете ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров. Продолжительность полета — 3 часа 5 минут.

Ранее со ссылкой на правительство Башкирии сообщалось, что количество субсидируемых бюджетом авиаперелетов из Уфы в 2022 году вырастет по сравнению с 2021 годом на 29%, до более 1,1 тыс. рейсов. В 2022 году авиакомпании получат субсидии на авиаперелеты по 17 направлениям. Планируется, что субсидируемые авиаперелеты будут выполнять 7 перевозчиков: "Азимут", Utair, Red Wings, S7 Airlines, "РусЛайн", "ИрАэро", "Ямал".