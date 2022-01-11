Первые три таких самолета планируется поставить в I полугодии этого года, сделка одобрена правительственной комиссией по импортозамещению, сообщили в ГТЛК. Самолеты будут поставлены на учет в российский регистр.

Стороны готовятся к оформлению опциона еще на девять таких же воздушных судов с поставкой в 2023-2027 гг., отметили в ГТЛК.

"Авиакомпания Камчатка" получила сертификат эксплуатанта Росавиации летом прошлого года. Компания ориентирована на туристические перевозки, сообщали в ее пресс-службе. Базовый аэропорт — "Елизово" Петропавловска-Камчатского, парк компании состоит из одного Cessna Grand Caravan EX на 9 пассажирских мест.

Учредители "Камчатки" — ее менеджмент и структуры Бачина, гендиректора "Васта Дискавери", занимающейся проектами комплексного развития территорий в регионах РФ. Бачин также известен как создатель горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье".