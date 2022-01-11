"Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", — сказал Логунов в эфире youtube-канала "Соловьев Live".

Логунов напомнил, что на территории России этот штамм уже выявлен.

Он рассказал, что летальность штамма "омикрон" ниже в 4-17 раз, чем у всех предыдущих вариантов COVID-19.

"Негативные моменты — это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть. Количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии. Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь снижена в 4-17 раз", — сказал Логунов.

По его словам, среди госпитализированных с "омикроном" количество тяжелых случаев также снижено примерно в 2,9 раза, это данные только по ЮАР, по Великобритании — на примерно 70%.

Отвечая на соответствующий вопрос, Логунов сказал, что летальность от варианта "омикрон" COVID-19 пока еще существенно выше, чем от гриппа. Он напомнил, что при пиковых значениях заболеваемости обычным гриппом его летальность составляет 0,04%, тогда как при COVID-19 она на пиках составляет 1-2%, то есть разница пока в 50-100 раз. При этом сезонная смертность от гриппа еще меньше — 0,01%.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В РФ официально сообщалось о 103 случаях заражения штаммом "омикрон".