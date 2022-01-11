"Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем региональном оперативном штабе, который состоится в четверг. Как мне кажется, свою задачу в определенной степени QR-коды выполнили. Сейчас нет смысла их сохранять", — цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

В настоящее время в регионе для допуска на объекты торговли, учреждения культуры, кинотеатры и концертные залы, учреждения физкультуры и спорта установлен порядок доступа с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным результатом тестирования методом ПЦР на COVID-19 в течение последних 72 часов.

С начала текущего года в Орловской области ежедневно фиксируется от 95 до 110 случаев заражения коронавирусом.

Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 в регионе составляет 465 коек, занято — 1106.