По данным комитета, во вторник в аэропорту столицы Казахстана запланированы 27 международных рейсов по направлениям Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталья, Кутаиси. Отмена рейсов не планируется.

В аэропортах Актау, Шымкента, Туркестана планируется выполнение 8 международных рейсов по направлениям Гоа, Стамбул, Махачкала, Грозный, из городов Алматы и Актобе отменено выполнение 20 рейсов по направлениям Стамбул, Дубаи, Мале, Ташкент, Москва, Самарканд, Коломбо, Шарджа, Баку, Нукус.

Ранее сообщалось, что все аэропорты Казахстана, за исключением воздушных гаваней Алма-Аты и Талдыкоргана (административный центр Алма-Атинской области, на юге Казахстана), работают в штатном режиме.

Деятельность аэропортов Алма-Аты и Талдыкоргана возобновится после стабилизации ситуации.