"Мы совместно с Черноморским флотом завершили масштабную реконструкцию единственного в мире музея — подземной базы подводных лодок в крымской Балаклаве", — сказал замглавы Минобороны РФ в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"Как результат: атмосфера аутентичной противоатомной подземной базы дополнена современными мультимедийными технологиями", — добавил Иванов.

По его словам, теперь туристы смогут увидеть там субмарину С-49 проекта 633РВ.

"Замечу, что на основе проекта 633 строили субмарины в Китае и КНДР, так что это будет интересно и иностранным туристам", — отметил замминистра обороны РФ.

Балаклавский подземный музейный комплекс (объект 825 ГТС или К-825) является филиалом Военно-исторического музея фортификационных сооружений. Он расположен на бывшей подземной базе подводных лодок в крымской бухте Балаклава. Объект 825 ГТС был секретным стратегическим военным объектом СССР времен холодной войны.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что первый этап восстановления и обновления Балаклавского подземного музейного комплекса был завершен к 9 мая 2021 года.