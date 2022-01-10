"Минцифры России совместно с операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон"), Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. "Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем", — сообщили в Минцифры.

Таким образом, отметили в министерстве, граждане РФ смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

"По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью", — говорится в сообщении.

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь.

"Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента", — уточнили в Минцифры.