«Международный аэропорт Шереметьево в новогодний период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 1 млн 385 тыс. пассажиров и обеспечил выполнение 9 530 взлетно-посадочных операций. Рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 96%», — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, на международных воздушных линиях количество пассажиров в праздничные дни составило 500 тыс. человек, на внутренних – 885 тыс. человек. Пик перевозок в Шереметьево пришелся на 30 декабря – день массового вылета, и 9 января – день массового прилета. В эти дни аэропорт обслужил 113 тыс. и 119 тыс. пассажиров соответственно.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, наиболее популярными международными направлениями в праздничные дни стали Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Ереван. В России пассажиры чаще всего летали в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Краснодар.