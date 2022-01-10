«Центр управления ситуацией с COVID-19 утвердил новый этап смягчающих мер для туристов, прибывающих в Таиланд, документ вступает в силу 11 января. Теперь в рамках программы «Песочница» гости страны снова могут выбрать регион, в котором будут находиться в первые семь дней путешествия. К острову Пхукет добавятся провинции Краби, Пхан нга и Сурат-Тхани (только острова Самуи, Пханган и Тао), — говорится в сообщении.

21 декабря власти Таиланда объявили, что закрывают для иностранных туристов, въезжающих по программе «Песочница», все провинции, кроме Пхукета. Это решение было связано с распространением нового штамма коронавируса омикрон. По словам туроператоров, это решение не повлияло на российских туристов, так как подавляющее большинство из них летят на Пхукет.

Российские туристы с 1 сентября могут въезжать в Таиланд по схеме Sandbox («Песочница»), если они получили две дозы прививки «Спутник V». Туристы, переболевшие коронавирусом, могут въезжать после получения одной дозы вакцины, если у них есть справка на английском языке о перенесенной болезни. Требование о вакцинации не распространяется на детей до 18 лет, если они въезжают в сопровождении родителей.

Для посещения Таиланда туристам нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass. Также потребуется бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на 7 дней пребывания и предоплата двух ПЦР-тестов. Кроме того, туристам нужно приобрести страховой полис с покрытием $50 тыс., включающий лечение от коронавируса.

Все путешественники старше 6 лет после 16 декабря должны иметь при въезде в Таиланд справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до поездки.