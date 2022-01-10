"Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией. Механизм компенсации затрат для операторов мы определим с Минцифрой отдельно", — написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что "профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы". Хинштейн сообщил, что в настоящее время Минцифры направило обращения операторам связи с предложением "не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января сего года".